В Лаишево появится мемориальный комплекс

В Лаишево на территории парка Победы планируют построить мемориальный комплекс, выяснило «Реальное время». Потратить готовы 5,4 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит разборка облицовки из тесаного камня и бутобетонных фундаментов, огрунтовка и окраска металлических поверхностей, а также устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 метров. В его обязанности входит облицовка поверхностей линейными полированными фасонными гранитными камнями и плитами, устройство покрытий из мраморных плит, а также нанесение символов ФИО.

Фото: laishevo.tatarstan.ru (архив)

Источник финансирования — бюджет Татарстана. Работы планируется завершить к середине декабря текущего года.

Парк Победы после реконструкции в Лаишево открыли в начале мая 2015 года. Там появилось несколько мемориальных объектов, в том числе стена Памяти, на которой высечены фамилии, имена и отчества жителей Лаишевского района, которые погибли в годы Великой Отечественной войны



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Татьяна Демина