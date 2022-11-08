На выплаты на детей мобилизованных в Татарстане поступило около 3,5 тысячи заявлений

В Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.



— На сегодняшний момент у нас подано порядка 3,5 тысячи заявлений. Выплаты практически все мы осуществили, — сообщила она.

Она напомнила, что средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана. Проблем с выплатами не будет, заверила она.

— Сколько обратятся — мы всем абсолютно заплатим, — сообщила Наталья Бутаева.

Напомним, власти Татарстана предусмотрели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации, в прошлом месяце. Накануне президент республики Рустам Минниханов поручил выплатить такие же суммы детям добровольцев, участвующих в специальной военной операции.



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Татьяна Демина