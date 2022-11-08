Число многодетных семей в Татарстане с 2012 года выросло на 69%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане увеличилось количество семей, где воспитывается три и более ребенка. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.

— Наблюдается увеличение количества многодетных семей. За десять лет их число выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года у нас было 24,8 тысячи семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тысячи, — заявил она.

По ее словам, влияют на увеличение числа многодетных семей не только меры социальной поддержки, но и «моральное стимулирование».

— Наша традиционная государственная награда для многодетных матерей — «Ана даны — Материнская слава», которая является знаком высшей степени материнского отличия. Право не нее имеет семья, которая родила и достойно воспитала 5 и более детей при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка и после достижения пятым ребенком возраста трех лет. Здесь предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. С 2010 года медалью у нас награждены 1 505 матерей, — рассказала Наталья Бутаева.

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Она напомнила, что в Татарстане не так давно учредили еще одну награду — медаль «Родительская доблесть». Ею награждают семьи, которые воспитывают 7 и более детей. Выплата — 100 тысяч рублей.

— Поскольку эта медаль у нас новая, на сегодняшний момент у нас награждены в республике пять родителей, — сообщила Наталья Бутаева.

С 2006 по 2021 годы в Татарстане обеспечили жильем 539 многодетных семей. В общей сложности они получили 720 квартир. В этом году жилье получат 25 многодетных семей.

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Татьяна Демина