Итоги дня: последствия ливня в Казани, отмена обязательного техосмотра автомобилей, череда хлопков и взрывов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 2 июля:
- После утреннего ливня, прошедшего в Казани, на остановке «Океан» заполнился водой подземный переход, под асфальт провалился трактор коммунальных служб, которые приехали устранять последствия потопа. Казанцы выходили на борьбу с забитыми ливневками с лопатами. Особенно плохая ситуация наблюдается на улицах Амирхана, Мусина, в парке Победы. Дом по адресу Блюхера, 2 в Казани этой ночью оказался полностью затоплен. Через протекшую крышу вода хлынула в лестничные пролеты и многие квартиры. По утверждениям жильцов, вода текла отовсюду — даже из розеток. Под водой оказался и подвал. Дом пришлось обесточить. Ливень спровоцировал пробки и иные беды городской инфраструктуры. Так, из-за скопления воды на проезжей части эксплуатация трамваев и троллейбусов была запрещена по регламенту. Временно было приостановлено движение троллейбусов №5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а. В штатном режиме общественный транспорт заработал с 9.50.
- СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту «хлопка» газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, рано утром в квартире, расположенной на 1-м этаже кирпичного 3-этажного дома по ул. Светлоярской, произошел хлопок газа. В результате конструкция здания частично повредились. Пострадали 3 человека: мужчины 1977, 1951 и 1980 годов рождения. Их госпитализировали. Двое пострадавших с ожогами 1-3 степени попали в ожоговый центр Приволжского исследовательского университета.
- Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении отстраненного от обязанностей ректора КНИТУ-КХТИ 50-летнего Сергея Юшко, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2004—2017 годы Юшко одновременно работал в режиме полной занятости в технопарке «Идея» и числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета информационных технологий КНИТУ, при этом в действительности в КНИТУ не работал. В итоге обвиняемый незаконно получил 9,7 млн рублей. Вину Юшко не признал. 16 апреля в Казани возобновили предварительное расследование по уголовному делу Сергея Юшко. В этот же день по решению следователя ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о не выезде.
- В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв. Все произошло на восьмом этаже в доме на улице Качалинской, дом 9. Пожар возник из-за взрыва трех газовых баллончиков для заправки зажигалок. Газовые баллончики взорвались из-за ерегрева, когда мужчина пытался подогреть ими еду. Никто не пострадал. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна в стране в настоящий момент не обсуждается. «Никто не хочет локдауна», — сказал он и отметил, что россиянам следует привиться от коронавируса, чтобы вопрос о необходимости локдауна не поднимался и впредь. До этого Песков выразил мнение, что вспышка заболеваемости COVID-19 в Москве и России диктует необходимость введения жестких мер. Он объяснил это тем, что здоровье россиян — абсолютный приоритет.
- В Румынии произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле города Нэводарь. В результате происшествия пострадали два человека. Он уточнил, что у них обожжены лица, серьезных повреждений нет. На месте работают восемь пожарных расчетов. Территорию завода оцепили из-за риска повторного взрыва. Министр окружающей среды Танкос Барна заявил, что экологические последствия могут быть очень серьезными. Облако дыма двигается в сторону моря, к месту направились лаборанты для оценки качества воздуха.
- В Узбекистане ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте» из-за нарушения закона о персональных данных. С сегодняшнего дня эти социальные сети находятся в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных. Использование этих ресурсов на территории Узбекистана ограничено до устранения недостатков.
- Грузовой самолет Boeing 737 сегодня рухнул в воды Тихого океана возле Гонолулу (Гавайские острова, США). Известно, что перед падением экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Пилоты самолета были спасены.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что заявку на ночную работу подали 37 заведений общепита. Разрешение получил 21 объект, еще 16 заявок отклонено.
- Авдонина назвала причины роста новых заболевших COVID-19. По ее словам, рост заболевших происходит на фоне роста заболеваемости в других субъектах. Тем не менее, она в очередной раз подчеркнула, что Роспотребнадзор не видит причин, чтобы ужесточать ограничения.
- В Татарстане планировалось задействовать 23 пляжа: пять в Казани, 11 в других городах РТ и 7 в районах. Обязательные санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть — в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.
- Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер на 87 году жизни. Он родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны он проявил себя в самодеятельности. Сличенко в 1967 году снялся в фильме «Свадьба в Малиновке» в роли красного конника Петри Бессарабеца. Также он исполнял народные романсы.
- В своей квартире найден мертвым мэр Коломны Денис Лебедев. Следственные органы возбудили уголовное дело о доведении его до самоубийства. Дело возбуждено с целью проведения полного комплекса следственных действий и для того, чтобы разобраться в причинах. Место осматривают криминалисты и следователи, на место также выехал замруководителя областного ГСУ Игорь Дойников. Согласно данным источников СМИ, самоубийство мэра могло быть связано с личностными трудностями, в профессиональной деятельности у него сложностей не наблюдалось, его считали хорошим руководителем. Проблемы в личной жизни рассматриваются как наиболее вероятная причина суицида. Источники утверждают, что в последние несколько дней политик выпивал.
- Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах поражения национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Тренер винит в поражении команды в том числе перенос чемпионата. Черчесов напомнил, что не видел игроков 10 месяцев, поэтому и ощущения были другими.
- Также Черчесов высказался на тему своей отставки по итогам выступления команды на чемпионате Европы — 2020. По его словам, он не намерен покидать занимаемый пост. Однако думают о завершении карьеры в сборной России несколько опытных российских футболистов. Свои выступления за сборную в ближайшее время могут закончить капитан Артем Дзюба, а также защитники Юрий Жирков и Федор Кудряшов.
- Черчесов объяснил непопадание вратаря «Зенита» Андрея Лунева в заявку на чемпионат Европы — 2020 по футболу. Решающим для рулевого национальной команды стало великолепное выступление других голкиперов по ходу сезона в РПЛ: «Лунев до сих пор не имеет клуба, и я бы не хотел, чтобы мой футболист после тренировок был на телефоне и решал какие-то вещи. Дюпин и Шунин провели великолепный сезон. Зачем нам рисковать?». Также он отметил, что не взял Маринато Гильерме на Евро-2020 из-за нескольких провальных матчей голкипера в РПЛ и в играх за сборную в Лиге наций.
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении в сборную России по футболу. Он сообщил, что его не приглашали в сборную.
- В частном двухквартирном доме, расположенном в селе Старые Карамалы Муслюмовского района Татарстана, произошел взрыв газа. Пострадал 48-летний мужчина — у него обожжено больше половины площади тела, его доставили в БСМП Набережных Челнов. В двухквартирном частном жилом доме обрушилась кровля. Также зафиксировано частичное повреждение стен и оконных проемов. Причина происшествия устанавливается.
- Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал, что в текущем году в Зеленодольском районе РТ начнется строительство завода по выпуску постаматов. Инвестором выступит ООО Omnicdek. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. Мощность завода — 800 постаматов в месяц.
- В аппарат бизнес-омбудсмена с начала года от татарстанских предпринимателей поступило 1 964 жалобы. Больше всего предпринимателей — 18% — требуют разъяснения по коронавирусным ограничениям, 14% волнуют споры между хозяйствующими субъекта, 13% — вопросы к банкам, в частности от самозанятых, и 11% — к контрольно-надзорным органам. Количество внеплановых проверок надзорных органов сократилось с 41 тысячи до 12 700.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в августе — декабре 2021 года. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. Также выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.
- Путин подписал закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием. Согласно ему, появится список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, его составит правительство. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. В него должно входить исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование. Владельцы оружия должны проходить медосвидетельствование каждые 5 лет, заключение об отсутствии противопоказаний будет действовать 1 год.
- Еще президент РФ подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Для получения полиса ОСАГО водителю больше не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа.
- Сегодня портал государственных и муниципальных услуг ставил посетителей в очередь на вход из-за нагрузки. Чтобы попасть на сайт, приходилось ждать не менее 30 минут. Время ожидания сначала было 5 минут. На портал пытались попасть более 500 тысяч человек одновременно. Однако в 12.52 можно было зайти на сайт без проблем.
- Организация «Бойскауты Америки» выплатит крупнейшую в истории США компенсацию за изнасилования — 850 миллионов долларов. Иски подали около 90 тысяч людей, которые вступили в ряды бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия в детстве. В материалах дела фигурируют эпизоды с 1965 по 1985 год. В основном обвиняемые являются полицейскими, военными, врачами или учителями, которые вызывались работать в лагерях для бойскаутов. Именно там они совершали свои преступления.
- Законным и обоснованным признал арест главы ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павла Шацких Верховный суд Татарстана. На заседании обвиняемый следователями ФСБ в мошенничестве на 446 млн рублей заявил о непричастности к преступлениям. Шацких поделился информацией о рисках с исполнением новых госконтрактов оборонного предприятия и заметил, что «бенефициары или выгодоприобретатели от этой ситуации на заводе имеются». На заседании выяснилось — претензии следователей ФСБ связаны с 26 контрактами по изготовлению неких изделий для производства беспилотных летательных аппаратов. Причем эта техника применялась в ходе операции российских вооруженных сил в Сирии. По данным источников «Реального времени», Шацких сидит в одной камере с похитителем бриллиантов с «Казанской ярмарки» — колумбийцем Алехандро Валеро, которого в 2018-м объявили в розыск по делу о краже бриллиантов и сапфиров на 160 млн рублей, а в этом году экстрадировали из Аргентины. После первого же продления ареста иностранец выдал место, где зарыл «клад».
- Минпромторг призывает металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы. Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков предложил проработать возможность временно перераспределить мощности производителей, чтобы не допустить дефицита газа для нуждающихся в кислородотерапии больных COVID-19. Ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».
- Британский миллиардер Ричард Брэнсон отправится в суборбитальный полет 11 июля, опередив основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, который ранее анонсировал аналогичное предприятие. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.
- В МЧС по РТ сообщили, что в Татарстане ночью и днем 3 июля ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Местами пройдет град.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан Абдулганиев Фарид СултановичСледственное управление следственного комитета РФ по РТШацких Павел АлександровичЮшко Сергей ВладимировичКазанский завод ЭлектроприборФК РУБИНСлуцкий Леонид ВикторовичАвдонина Любовь Геннадьевна
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