4,6 трлн рублей на трансформацию: как бизнес использует кредитный бум для перезагрузки

Это стало четким сигналом — эпоха дешевых денег закончилась всерьез и надолго

Фото: Роман Хасаев

Под конец 2025 года российский бизнес совершил стратегический маневр, который многие сочли необъяснимым: в разгар периода «дорогих денег» компании привлекли рекордные 4,586 триллиона рублей кредитов всего за два месяца. Это не было азартной игрой или попыткой просто переждать сложные времена. Это был холодный расчет на предстоящие годы высокой ключевой ставки. Предприниматели взяли в долг последний крупный ресурс, чтобы инвестировать не в ожидание лучших времен, а в фундаментальную перестройку самих себя. Теперь вопрос не в сумме долга, а в том, во что эти триллионы будут превращены, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробнее — в авторской колонке «Реального времени».

Кредитный бум как стресс-тест: почему отрасли оказались в неравных условиях

Привлечение предпринимателями России рекордных за два месяца 4,6 триллиона рублей в виде кредитов — это не подушка безопасности, а трансформационный капитал. Его эффективное использование зависит от ответа на два вопроса: способен ли бизнес защитить свою выручку в условиях слабого спроса и может ли он направить средства в проекты, которые окупятся быстрее, чем вырастет стоимость этого долга.

Влияние дорогих денег и эффективность использования новых кредитов кардинально различаются по секторам экономики. Условно все отрасли можно разделить на несколько групп.

Таблица 1: Отрасли в условиях дорогих денег: риски и возможности

Отрасль Ключевые уязвимости Стратегический приоритет для использования кредитных ресурсов Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность Высокая долговая нагрузка, чувствительность выручки к спросу, долгосрочные проекты. Операционная выживаемость: Рефинансирование старых долгов, защита денежного потока, проекты с быстрой окупаемостью. Добывающий сектор, сельское хозяйство Капиталоемкость, зависимость от внешних рынков. Стратегический рывок: Технологическая модернизация для снижения издержек, развитие логистики, создание новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. IT, кибербезопасность, телеком Высокая конкуренция за кадры, необходимость постоянного обновления. Инвестиции в рост: Финансирование разработок, экспансия на новые рынки, поглощения. Деньги здесь — прямое топливо для агрессивной стратегии. Торговля, услуги Чувствительность к платежеспособности населения. Перестройка модели: Цифровизация для снижения издержек, ребрендинг в сторону ценности, инвестиции в лояльность клиентов.

Привлечение бизнесом рекордных за два месяца 4,6 триллиона рублей в виде кредитов — это не подушка безопасности, а трансформационный капитал. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стратегия перезагрузки: куда направить «последний» триллион

Простое латание кассовых разрывов или пополнение «оборотки» — путь в никуда. Ключ к успеху — направление ресурсов на создание бизнеса, устойчивого к высокой стоимости денег.

Финансовая «перепрошивка». Замещение дорогих банковских кредитов альтернативными инструментами — это уже не эксперимент, а необходимость. Взрывной рост рынка корпоративных облигаций (+42.2% г/г в ноябре 2025 г.) — лучшее тому доказательство. В ноябре 2025 года компании привлекли через этот инструмент еще 104 млрд рублей, а корпоративные кредиты выросли на 1,789 трлн рублей. Умные компании используют взятые средства, чтобы выкупить старые дорогие кредиты и рефинансироваться через облигации, создавая более предсказуемую и диверсифицированную долговую нагрузку. Инвестиции в эффективность с измеримой отдачей. В эпоху дорогих денег каждый рубль инвестиций должен кристально ясно отвечать на вопрос о сроке окупаемости. Приоритет получают не престижные цифровые «игрушки», а проекты с прямым влиянием на денежный поток: внедрение предиктивной аналитики для логистики, автоматизация рутинных операций, инвестиции в энергоэффективность. Пересборка продуктовой стратегии под нового потребителя. Спрос меняется: население копит (рост срочных вкладов) и тратит осмотрительнее (вялый рост розничного кредитования — всего +0.5% в ноябре). Бизнесу необходимо пересобрать свое ценностное предложение, делая ставку на надежность, долговечность и итоговую экономию для клиента.

Ключ к успеху — направление ресурсов на создание бизнеса, устойчивого к высокой стоимости денег. взято с телеграм-канала минпромторга РФ

Таблица 2: Пути трансформации кредитного ресурса в конкурентное преимущество

Инструмент трансформации Краткосрочный эффект (6-12 мес.) Долгосрочный эффект (2-3 года) Рефинансирование + выпуск облигаций Снижение процентных расходов, удлинение долга. Повышение финансовой устойчивости, независимость от банковского рынка. Цифровизация ключевых процессов Высвобождение до 15-20% операционных ресурсов, ускорение оборотов. Рост маржинальности, масштабируемость бизнес-модели. Переход на модель «сервиса и экономии» для клиента Удержание лояльной аудитории в период высокой инфляции. Формирование устойчивого бренда, менее зависимого от кредитного цикла.

Точка невозврата пройдена

Рекордный кредитный бум осенью 2025 года стал четким сигналом: бизнес признал, что эпоха дешевых денег закончилась всерьез и надолго. Те 4,6 триллиона рублей — это не кредитная линия на ожидание, а последний крупный транш на взросление.

Рекордный кредитный бум осенью 2025 года стал четким сигналом: бизнес признал, что эпоха дешевых денег закончилась всерьез и надолго. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тех, кто потратит эти средства на сиюминутное выживание, ждет лишь нарастание долговой петли. Тех, кто увидит в них инвестиции в финансовую архитектуру, операционную эффективность и новое отношение к клиенту, ждет качественно иной уровень устойчивости. Кризис дорогих денег — это экзамен на зрелость, который отделяет компании, управляющие процессами, от компаний, управляемых обстоятельствами. Экзамен уже начался.