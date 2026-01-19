Новости общества

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 20 января детям нужен загранпаспорт для выезда за границу

12:58, 19.01.2026

Изменение связано с необходимостью усиления мер безопасности и контроля за перемещением

С 20 января детям нужен загранпаспорт для выезда за границу
Фото: Татьяна Демина

Дети смогут покидать страну исключительно по загранпаспорту начиная с 20 января, пишет RT.

Глава думского Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев подчеркнул необходимость повышения уровня защиты прав несовершеннолетних в условиях сложной международной обстановки.

Сегодня дети младше 14 лет имеют право пересекать границы пяти государств по свидетельствам о рождении.

Ранее «Реальное время» писало, что с 1 апреля в Польшу нельзя будет въехать по пятилетнему российскому загранпаспорту.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем