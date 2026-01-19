С 20 января детям нужен загранпаспорт для выезда за границу
Изменение связано с необходимостью усиления мер безопасности и контроля за перемещением
Дети смогут покидать страну исключительно по загранпаспорту начиная с 20 января, пишет RT.
Глава думского Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев подчеркнул необходимость повышения уровня защиты прав несовершеннолетних в условиях сложной международной обстановки.
Сегодня дети младше 14 лет имеют право пересекать границы пяти государств по свидетельствам о рождении.
Ранее «Реальное время» писало, что с 1 апреля в Польшу нельзя будет въехать по пятилетнему российскому загранпаспорту.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».