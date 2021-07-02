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Санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть татарстанских пляжей

10:19, 02.07.2021
Санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть татарстанских пляжей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане планировалось задействовать 23 пляжа: пять в Казани, 11 в других городах РТ и 7 в районах. Обязательные санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть — в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Она призвала получить эти заключения.

Недавно в мэрии Казани заявили, что по состоянию на 28 июня пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье» не прошли проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам — купание в них запрещено. Авдонина еще раз напомнила об этом сегодня.

Общество Татарстан
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