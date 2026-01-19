В Казани на историческом минимуме сохраняется уровень зарегистрированной безработицы

Он равен 0,19%, сообщил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин

Фото: Артем Дергунов

Уровень зарегистрированной безработицы в Казани сохраняется на историческом минимуме. Он равен 0,19%, сообщил на совещании в мэрии директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин. По состоянию на начало января в Казани насчитывалось 1289 безработных.

Общее количество открытых вакансий — 11,7 тыс. Больше всего предложений — в строительстве, производстве, образовании и науке, торговле, транспорте и логистике, гостинично-ресторанном бизнесе, здравоохранении и социальной сфере. В среднем соискателям в этих сферах предлагают около 80 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

За 2025 год в кадровый центр города обратились более 9 тыс. человек, работу нашли порядка 6 тыс. горожан. Средний срок трудоустройства сократился с четырех месяцев до трех.

Напомним, по итогам 2025 года наиболее востребованными специалистами среди рабочих профессий в Татарстане стали плиточники. Количество вакансий для них за двенадцать месяцев увеличилось в 2,5 раза, продемонстрировав рост на 149%.



Галия Гарифуллина