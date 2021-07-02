В Румынии произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, два человека пострадали

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В Румынии произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле города Нэводарь. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает местный телеканал Digi 24 со ссылкой на главу уезда Констанца Силвиу Кошу.

Он уточнил, что у них обожжены лица, серьезных повреждений нет. На месте работают восемь пожарных расчетов.

При этом территорию завода оцепили, есть риск повторного взрыва. Министр окружающей среды Танкос Барна заявил, что экологические последствия могут быть очень серьезными. Облако дыма двигается в сторону моря, к месту уже направились лаборанты для оценки качества воздуха.

Petromidia — самый большой нефтеперерабатывающий завод в стране, в прошлом году он переработал 4,8 миллиона тонн сырья.