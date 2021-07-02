Черчесов винит в поражении сборной в том числе перенос чемпионата

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах поражения национальной команды на чемпионате Европы — 2020.



Тренер винит в поражении команды в том числе перенос чемпионата. Он привел в пример выражение велосипедистов «набрать наглый ход»: «Команда к дню икс была на том уровне, на котором вы все видели. Вот, команда набрала наглый ход, и мы отбор прошли на том ходу, который набрали. Чемпионат Европы должен был состояться год назад. И, возможно, этот наглый ход остановился».

Черчесов напомнил, что не видел игроков 10 месяцев:

— Когда 10 месяцев игроков не видел, вдруг они приехали, и ты четко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась. Это был первый звонок к тому, что нас ждет. И мы должны были сделать выводы, — сказал он.

Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за результат национальной команды на чемпионате Европы — 2020. По его словам, игрокам могло не хватить куража и эмоций, чтобы добиться иных показателей на турнире.

На заседании технического комитета РФС, где рулевой сборной выступил с докладом об игре команды на Евро-2020, ему высказали полное доверие, хотя выступление на турнире признали неудовлетворительным.

Чуть позже, на прямой линии, президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над кадровыми решениями в сборных страны по футболу и хоккею.

Маргарита Головатенко