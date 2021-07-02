Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер на 87 году жизни. Об этом говорится в сообщении музыкально-драматического театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — отметили в театре.

Он родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны он проявил себя в самодеятельности. Сличенко в 1967 году снялся в фильме «Свадьба в Малиновке» в роли красного конника Петри Бессарабеца. Также он исполнял народные романсы.

