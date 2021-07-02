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Умер народный артист СССР Николай Сличенко

15:56, 02.07.2021
Умер народный артист СССР Николай Сличенко
Фото: teatr-romen.ru

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер на 87 году жизни. Об этом говорится в сообщении музыкально-драматического театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — отметили в театре.

Он родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны он проявил себя в самодеятельности. Сличенко в 1967 году снялся в фильме «Свадьба в Малиновке» в роли красного конника Петри Бессарабеца. Также он исполнял народные романсы.

Общество Татарстан
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