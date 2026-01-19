Новости общества

В Казани произошел первый «пожар», сгенерированный нейросетью

19:05, 19.01.2026

Фотографии с задымлением появились в соцсетях

Фото: Реальное время

Информация о пожаре в казанском ГТРК «Корстон» оказалась фейком. Фотографии с задымлением, ранее опубликованные в соцсетях, были сгенерированы нейросетью, сообщил «Реальному времени» начальник отдела по работе со СМИ МЧС республики Андрей Родыгин.

— Информация об инциденте в ГТРК «Корстон» — это фейк, сгенерированный нейросетью. Каких-либо сообщений о пожаре на данном объекте не поступало, — сказал он.

Никита Егоров

