В Казани трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани сообщил, что с 9:50 трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме — движение по маршрутам восстанавливали поэтапно.

Из-за скопления воды на проезжей части, эксплуатация трамваев и троллейбусов была запрещена по регламенту. Временно было приостановлено движение троллейбусов №5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а.

Вчера вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой.



Алексей Нечаев