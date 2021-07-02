В Казани трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме
Комитет по транспорту Казани сообщил, что с 9:50 трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме — движение по маршрутам восстанавливали поэтапно.
Из-за скопления воды на проезжей части, эксплуатация трамваев и троллейбусов была запрещена по регламенту. Временно было приостановлено движение троллейбусов №5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а.
Вчера вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым