Новости общества

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме

11:10, 02.07.2021
В Казани трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме
Фото: Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани сообщил, что с 9:50 трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме — движение по маршрутам восстанавливали поэтапно.

Из-за скопления воды на проезжей части, эксплуатация трамваев и троллейбусов была запрещена по регламенту. Временно было приостановлено движение троллейбусов №5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а.

Вчера вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также