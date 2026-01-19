Основатель модного дома Valentino умер в возрасте 93 лет

Он скончался сегодня в спокойствии, в своей римской резиденции

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основавший модный дом Valentino, умер в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24.

— Он скончался сегодня в спокойствии, в своей римской резиденции, окруженный любовью близких, — говорится в сообщении.

Похороны модельера состоятся в пятницу, 23 января, в 11:00, в Риме, в базилике Санта-Мария-дель-Анджели и Мартири, на площади Республики, 8.

Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера в области Ломбардия на севере Италии. После обучения ремеслу модельера в Париже он вернулся в Рим, где основал дом моды Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.

Никита Егоров