Каждая пятая проба продуктов в магазинах Татарстана не прошла проверку в 2025 году

Больше всего нарушений было в готовой еде — салатах, роллах и суши. Также были выявлены консерванты в БАДах, микробы в рыбе, красители в детском питании и подмена мяса

Фото: Мария Зверева

Как сообщила на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ руководитель ведомства Марина Патяшина, в 2025 году в Татарстане был проведен мониторинг продукции сразу с магазинных полок: отобрали 490 проб из 14 групп товаров.

В результате более 24,5 тысячи исследований выяснилось, что 22% проб не соответствуют гигиеническим нормативам, причем 70% нарушений связаны с безопасностью продукции. Наибольшее число несоответствий (62,5%) зафиксировано в готовой еде — салатах, роллах и суши. Также выявлены консерванты в БАДах, микробные трансглутаминазы в рыбе, красители в детском питании, подмена мясного сырья и избыток добавок в колбасах и полуфабрикатах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как сообщила Патяшина, по результатам мониторинга специалисты провели 21 внеплановую проверку и во всех объектах нашли нарушения. Был составлен 41 протокол, наложено штрафов на 1,7 млн рублей, а 12 документов или лицензий приостановлено либо аннулировано.



— Мониторинг за оборотом пищевой продукции будет продолжен в текущем году, — заключила Марина Патяшина.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане обнаружили сотни случаев фальсификации и нарушений санитарных норм.

Наталья Жирнова