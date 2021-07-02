«Бенефициары имеются»: Гендиректора казанского завода «Электроприбор» оставили в СИЗО

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова (Шацких - крайний слева)

Законным и обоснованным признал арест главы ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павла Шацких Верховный суд Татарстана. На заседании обвиняемый следователями ФСБ в мошенничестве на 446 млн рублей заявил о непричастности к преступлениям, передает журналист «Реального времени».



Шацкий поделился информацией о рисках с исполнением новых госконтрактов оборонного предприятия и заметил, что «бенефициары или выгодоприобретатели от этой ситуации на заводе имеются».

В суде интересы руководителя оборонного предприятия защищали адвокаты Руслан Мадифуров и Ольга Шелковникова. Они настаивали на необоснованности подозрений в адрес Шацких и просили смягчить меру пресечения, предлагая залог, запрет определенных действий либо домашний арест.

На заседании выяснилось — претензии следователей ФСБ связаны с 26 контрактами по изготовлению неких изделий для производства беспилотных летательных аппаратов. Причем, эта техника применялась в ходе операции российских вооруженных сил в Сирии.

В качестве одного из доказательств защита озвучила данные из постановления руководителя УФСБ по РТ Игоря Хвостикова о передаче следствию материалов оперативно-розыскной деятельности. Из оглашенного следовало: в результате завышения цен компания-поставщик «Электроприбора» получила возможность распоряжаться суммой в 446 млн рублей по госконтрактам, при этом со стороны Шацких оперативники выявили присвоение свыше 2 млн рублей, которые должны были быть выплачены в качестве дивидендов одному из акционеров.

О хищении 400 миллионов речь не идет, об этом не говорит ни один из свидетелей, сообщил суду Руслан Мадифуров. Он отметил, что заместитель гендиректора фирмы-поставщика комплектующих для «Электроприбора» также не признал вину в мошенничестве, но почему-то по ходатайству следствия был водворен домашний арест.

Защитники представили суду ходатайства от представителей трудового коллектива, Совета директоров завода, а также ТПП и профсоюза работников авиационной промышленности — все просили отпустить Шацких из СИЗО.

Представитель прокуратуры РТ полагал, что оснований для этого нет. На суде прозвучала информация следствия, что обвиняемый пытался скрыть следы преступления, убедив свидетеля подписать некие документы для заказчика задним числом.