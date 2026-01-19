По итогам 2025 года казанцев оштрафовали за безбилетный проезд более чем на 400 тыс. рублей
За первый рабочий период текущего года составили протоколы на 17 пассажиров
За прошедший год было зафиксировано более 170 случаев проезда без оплаты. Общая сумма взысканных штрафов превысила отметку в 430 тысяч рублей, сообщил Комитет по транспорту в Казани в своем телеграм-канале.
Работа по выявлению нарушителей продолжается и в новом году. Уже за первую рабочую неделю текущего года были составлены административные протоколы на 17 пассажиров, попытавшихся воспользоваться услугами городского транспорта бесплатно.
Размер штрафа за неоплаченную поездку остался прежним и составляет 2500 рублей. Важно отметить, что отказ пассажиру в предъявлении документа, удостоверяющего личность, контролеру является основанием для привлечения сотрудников правоохранительных органов.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани за 11 месяцев зафиксировали более 200 млн оплат за проезд.
