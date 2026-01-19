По итогам 2025 года казанцев оштрафовали за безбилетный проезд более чем на 400 тыс. рублей

За первый рабочий период текущего года составили протоколы на 17 пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

За прошедший год было зафиксировано более 170 случаев проезда без оплаты. Общая сумма взысканных штрафов превысила отметку в 430 тысяч рублей, сообщил Комитет по транспорту в Казани в своем телеграм-канале.

Работа по выявлению нарушителей продолжается и в новом году. Уже за первую рабочую неделю текущего года были составлены административные протоколы на 17 пассажиров, попытавшихся воспользоваться услугами городского транспорта бесплатно.

Размер штрафа за неоплаченную поездку остался прежним и составляет 2500 рублей. Важно отметить, что отказ пассажиру в предъявлении документа, удостоверяющего личность, контролеру является основанием для привлечения сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани за 11 месяцев зафиксировали более 200 млн оплат за проезд.



Ариана Ранцева