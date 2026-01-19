«Ак Барс» обыграл «Адмирал» без Яшкина, а Гатиятулин объяснился за экс-капитана

Казанцы идут без поражений на Дальнем Востоке

«Ак Барс» продолжает выездную серию на Дальнем Востоке, коллекционируя победы над местными командами. В понедельник команда Анвара Гатиятулина обыграла во Владивостоке «Адмирал» со счетом 5:2. При этом казанцы обошлись без услуг нападающего Дмитрия Яшкина. Что надо знать об очередной победе «барсов» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — в материале «Реального времени».

Яшкин вне состава

Стартовый состав «Ак Барса» в очередной раз претерпел ряд изменений. В заявку на игру неожиданно не попали защитник Степан Фальковский и нападающий Дмитрий Яшкин. На их место были заявлены Артемий Князев и Алексей Пустозеров. Правда, в первой паре обороны травмированного Фальковского заменил Степан Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается Дмитрия Яшкина, то прошлогодний капитан в очередной раз в этом сезоне «присел» в запас решением тренерского штаба. После мини-отстранения в конце декабря нападающий провел в составе «Ак Барса» четыре игры, в которых набрал всего 1 (0+1) балл за результативность. Конечно же, речи о конкуренции Яшкина с Пустозеровым за место в основе не идет. Скорее всего, оба форварда покинут команду до дедлайна. Слухи об этом уже ходят.

В воротах «Ак Барса» снова появился Тимур Билялов. Гатиятулин не сторонник того, чтобы давать много отдыха своему основному вратарю. Несмотря на «сухарь» Максима Арефьева в последнем матче с «Амуром», сменщик Билялова опять уступил место в воротах.

Хотя можно было бы и дать возможность сыграть запасному голкиперу. «Адмирал» после отставки Леонида Тамбиева и назначения Олега Браташа окончательно свалился в подвал турнирной таблицы Востока. В клубе уже не рассчитывают на попадание в плей-офф, поэтому начали распродавать лидеров.

Первый период стал решающим

Игра для «Ак Барса» началась с удаления Пустозерова. Хозяева дважды опасно бросали по воротам Билялова, но счет остался по нулям. А уже в равных составах отличился Радэль Замалтдинов. Молодой форвард казанцев вырвался на оперативный простор и «прошил» вратаря — 0:1. Далее игра успокоилась: одни не хотели, другие не могли.

В концовке периода гости довели счет до неприличного. В моменте со второй шайбой Илья Сафонов отобрал шайбу в средней зоне, Артем Галимов бросил, а Александр Барабанов добил — 0:2. В голе Пустозерова комбинацию расчертили Кирилл Семенов и Александр Хмелевский — 0:3.

Казалось, игра сделана, однако казанцы просто бросили играть во втором периоде. «Адмирал» наращивал преимущество и добился своего, сократив отставание в счете до минимума. Вначале отличился Владимир Брюквин, затем цели достиг бросок Дмитро Тимашова. Причем для обоих нападающих эти шайбы стали первыми за весь сезон. «Барсы» пришли в себя на последние пять минут периода, но до перерыва восстановить разницу не сумели.

Заключительные 20 минут встречи стартовали с удаления в составе казанцев. Реализовать большинство хозяева не смогли, а затем случился курьезный момент. Илья Карпухин неожиданно для себя стал автором гола, хотя уже сидел на скамье запасных. Дело в том, что на пересменке защитник «Адмирала» Либор Шулак, двигаясь из-за ворот, неудачно отдал пас назад, а шайба предательски заползла в ворота. Автогол — и счет превратился в 2:4, прибив попытки «моряков» отыграться.

В концовке «Адмирал» снял вратаря, а Артем Галимов установил окончательный результат на табло — 2:5. Уверенная по счету победа казанцев, но по игре к команде вопросы остались.

Тройка Барабанова — лидеры «Ак Барса»

Выездная серия на Дальнем Востоке дает понять о смене лидирующего звена в казанском «Ак Барсе». С учетом сегодняшних двух голов трио Барабанов — Сафонов — Галимов за три игры забросило семь шайб. При этом вся остальная команда сподобилась на 13 голов в трех матчах в Хабаровске и во Владивостоке.

Также нет вопросов, пожалуй, к четвертой тройке, где Дмитрий Кателевский и Никита Дыняк отлично справляются со своими задачами даже с учетом постоянной ротации третьего партнера. А вот два других звена откровенно хромают. Семенову и Хмелевскому так и не могут подобрать хорошего «крайка», а в третьем трио нет качественного центрфорварда.

Вероятно, именно эти две позиции предстоит усилить клубу до трансферного дедлайна. Но как это сделать? Напрашивается лишь обмен Дмитрия Яшкина и расставание с одним из пары Пустозеров — Брэндон Биро. Правда, есть ли желающие заполучить двух последних, никто не знает.

— Задача тренеров — готовить игроков к матчам, чтобы хоккеист показывал свой потенциал. Вопрос по обменам скорее к менеджменту. Мы продолжаем готовить ребят, следим за их состоянием. У нас был разговор с Димой, я объяснил ему, почему в этом конкретном матче он вне заявки, что мы хотим от него видеть в будущем. Процесс идет, принципы определения состава сохраняются, — сказал Гатиятулин.

«Адмирал» — «Ак Барс» — 2:4 (0:3, 2:0, 0:2)

Голы:

0:1 — Замалтдинов (Дыняк, Миллер, 03:58);

0:2 — Барабанов (Галимов, 18:04);

0:3 — Пустозеров (Семенов, Хмелевский, 18:48);

1:3 — Брюквин (Шэн, Старков, 21:07);

2:3 — Тимашов (Солянников, Ручкин, 31:47);

2:4 — Карпухин (43:59);

2:5 — Галимов (в пустые ворота).

Следующий матч с «Адмиралом» во Владивостоке состоится уже в среду в 12:30 по московскому времени. После этой игры «Ак Барс» вернется в Казань, где начнет новую домашнюю серию. А пока же «барсы» продолжают идти на второй строчке Восточной конференции.

