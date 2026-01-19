В Татарстане растет уровень скрытой безработицы

Речь идет о сотрудниках в режиме простоя, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения

Фото: Артем Дергунов

По Татарстану наблюдается «некоторый рост численности скрытой безработицы», рассказал сегодня на «деловом понедельнике» директор Центра занятости населения республики Тимур Муллин. Речь идет о сотрудниках в режиме простоя, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения.

— По Казани ситуация стабильная. [Зафиксировано] четыре предприятия, в которых 180 работников находятся в режиме неполной занятости. 390 человек находятся под риском увольнения на 65 предприятиях, что в сравнении с республикой составляет 8%, — рассказал Тимур Муллин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной объем скрытой безработицы приходится на производственную сферу разных направлений. Причины ее роста — сокращение объемов производства и снижение уровня продаж.

Напомним, уровень зарегистрированной безработицы в Казани сохраняется на историческом минимуме — он равен 0,19%. По состоянию на начало января в городе насчитывалось 1289 безработных.

Галия Гарифуллина