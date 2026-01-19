В Татарстане растет уровень скрытой безработицы
Речь идет о сотрудниках в режиме простоя, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения
По Татарстану наблюдается «некоторый рост численности скрытой безработицы», рассказал сегодня на «деловом понедельнике» директор Центра занятости населения республики Тимур Муллин. Речь идет о сотрудниках в режиме простоя, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения.
— По Казани ситуация стабильная. [Зафиксировано] четыре предприятия, в которых 180 работников находятся в режиме неполной занятости. 390 человек находятся под риском увольнения на 65 предприятиях, что в сравнении с республикой составляет 8%, — рассказал Тимур Муллин.
Основной объем скрытой безработицы приходится на производственную сферу разных направлений. Причины ее роста — сокращение объемов производства и снижение уровня продаж.
Напомним, уровень зарегистрированной безработицы в Казани сохраняется на историческом минимуме — он равен 0,19%. По состоянию на начало января в городе насчитывалось 1289 безработных.
