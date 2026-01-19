Корпорация «Ак Барс» планирует сдать девять судов в 2026 году

Около 70% из запланированных к сдаче объектов составят гражданские суда, сообщил глава компании

Фото: Реальное время

Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена сдать девять судов и кораблей в 2026 году. Из общего числа примерно 70% составят гражданские суда, основной упор делается именно на развитие гражданского судостроения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Ренат Мистахов.

Ранее, в 2025 году, было успешно передано заказчикам семь единиц морской техники. Это подтверждает стабильный рост производства.

Ариана Ранцева