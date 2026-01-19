В Татарстане обработали более 2,5 млн куб. м пустых помещений для хранения зерна в 2025 году

Это в 2,4 раза больше, чем в 2024-м

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане в 2025 году успешно прошли процедуры расширения области аккредитации на 106 методик по 654 показателям в области качества, безопасности и карантина растений. По результатам экспертной проверки в филиале появился новый метод — дендрохронологической экспертизы или экспертизы возраста деревьев, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

— С начала года сотрудниками филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане проведена фумигация и аэрозольная обработка более 2,5 млн куб. м пустых помещений для хранения зерна различного типа, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Специалисты обеззараживали не только пустые склады, но и 182,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, отгружаемых как на внутрироссийский рынок, так и на экспорт — в Турцию, Китай, Грузию, Азербайджан в поддержку национального проекта «Экспорт», — говорится в сообщении министерства.

Также в прошлом году впервые экспортировали продовольственную пшеницу в Иран. Всего в эту республику под контролем специалистов отправили 14 судовых партии продовольственной пшеницы и ячменя для кормовых целей, массой более 62 тыс. тонн.

— Специалисты выполняли полный комплекс необходимых мероприятий, включая документальное сопровождение, обеззараживание пустых трюмов теплоходов, а также зерна в соответствии с требованиями карантинного ведомства Ирана, российского и международного законодательства.

В прошлом году филиал также расширил перечень оказываемых услуг, который дополнен исследованиями образцов побочных продуктов животноводства с выдачей протоколов испытаний. Кроме того, эксперты филиала с 2025 г. оказывают также необходимую помощь в создании технических условий.

Никита Егоров