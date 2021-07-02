Ливень в Казани затопил и обесточил 10-этажный дом

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как дом «промок насквозь»

Дом по адресу Блюхера, 2 в Казани этой ночью оказался полностью затоплен во время сильного ливня, рассказали «Реальному времени» жильцы. Через протекшую крышу вода хлынула в лестничные пролеты и многие квартиры. По утверждениям жильцов, вода текла отовсюду — даже из розеток.

Под водой оказался и подвал. Дом пришлось обесточить.

— Пока активисты составляют акты обследования, еще никуда не подали, но этим делом занимаются. Вчера приезжали пожарные, дом обесточили. Света не будет еще несколько дней. Вообще, дом сейчас в аварийном состоянии — обои отваливаются, штукатурка. Затекает под линолеум. Везде, кругом вода, с первого по десятый этаж, — рассказала жительница этого дома Полина Седлова. Сейчас жители пытаются решить проблему своими силами.

Последнюю неделю на крыше шел ремонт, рассказывают местные жители. При этом управляющая компания — «УК ЖКХ Московского района» — по словам местных жителей за протекшую крышу ответственности на себя не берет, так как заказчиком выступал городской исполком. Там жильцов перенаправили в компанию-подрядчик, «Армаду Строй».

В пресс-службе мэрии Казани пообещали предоставить подробный ответ по ситуации, но уже сейчас сообщили: ущерб будет возмещаться подрядчиком, сейчас он и управляющая компания начали поквартирный обход дома.

С руководством «УК ЖКХ Московского района» оперативно связаться не удалось, равно как и с диспетчерской компанией, издание направило запрос в компанию.

«Ущерб будем возмещать в любом случае, куда деваться, люди же страдают»

«Реальному времени» удалось связаться с директором «Армады Строй» Аилей Раимовой — она подтвердила, что компания вела работы на крыше по заказу мэрии. Минувшую бессонную ночь она провела в этом самом доме, разбираясь с последствиями потопа. По ее словам, затопило все же не все этажи, а только три верхних.

— Это не столько наша вина, там не заложены ливневки, они в капитальный ремонт не входят. Жители в течение пяти лет жаловались на эти ливневки, мы и так своими силами помогаем. Ущерб будем возмещать в любом случае, куда деваться, люди же страдают. Даже то, что не имеем в смете, что не оплачивают, мы делаем — сейчас меняем устройство ливневок, чтобы люди дальше не оказались в такой ситуации. Воду выкачиваем из подвала, хотя делать этого не должны. Делаем так, чтобы если дальше будут дожди, отток воды был.

Избежать потопа было почти невозможно из-за конструктивных особенностей крыши, говорит Раимова. «Ситуация такая, неизбежная — когда ты вскрываешь кровлю, ты ее лишь частично закрываешь. Мы не можем маленькими кусками делать, у этой кровли внутренняя ливневка», — объяснила она.

Потоп на всю Казань

Ночной ливень прошелся по всему городу, спровоцировав пробки и иные беды городской инфраструктуры. На остановке «Океан» в Казани, где сегодня после утреннего ливня полностью заполнился водой подземный переход, под асфальт провалился трактор коммунальных служб, которые приехали устранять последствия потопа.

По сообщению мэрии Казани, последствия ливня сегодня устраняли в самых разных точках города. Уносимый водой мусор забивал ливневки, что приводило к потопам, — их приходилось чистить. К настоящему моменту проблемы устранили на Танковом, Вахитова, под мостом на Компрессорном, проспекте Сафиуллина, на Ямашева, Мавлютова, Губкина, Ибрагимова.

На борьбу с забитыми ливневками вышли и казанцы с лопатами. Так, на улице Четаева ливневку прочистил местный житель. В процессе на месте были выловлены десятки автомобильных номеров.

Согласно информации корреспондентов «Реального времени», особенно плохая ситуация наблюдалась этим утром на улицах Амирхана, Мусина, в парке Победы.

Ливень не привел к затоплению на Горьковском шоссе, но серьезно размыл обочину. Сегодня утром там обнаружили провал. Сейчас рабочие уже устранили провал обочины, движение на участке восстановлено.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Александр Артемьев, Ольга Плешкова