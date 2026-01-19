В Казани спрос на аренду консолей вырос в 2,9 раза за год

Казанцы все чаще выбирают прокат вместо покупки, чтобы попробовать актуальные модели

Фото: Динар Фатыхов

В период с 20 декабря по 10 января 2026 года спрос на аренду игровых консолей среди казанцев увеличился в 2,9 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по динамике спроса стал Sony PlayStation: на данную игровую приставку спрос вырос в 2,1 раза, а ее аренда стоит от 500 рублей в день, пишет пресс-служба «Авито».

На втором месте — Xbox. Спрос на ее аренду вырос на 99%. Стоимость пользования — от 500 рублей за сутки.

— В период новогодних праздников аренда игровых консолей становится одним из самых популярных форматов домашнего досуга. Казанцы все чаще выбирают прокат вместо покупки, чтобы попробовать актуальные модели, провести время с семьей или друзьями и разнообразить праздничные вечера без крупных затрат, — отметили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что спрос на автоуслуги в Казани вырос на треть за год.

Никита Егоров