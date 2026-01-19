«Волго-Вятскуправтодор» через суд хочет изъять земельные участки «Татнефти»

Речь о земле в Тукаевском районе Татарстана

Арбитражный суд Татарстана принял исковое заявление от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона» об изъятии двух земельных участков сельскохозяйственного назначения у ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. Соответствующее решение опубликовано в картотеке АС. Участки общей площадью 1710 квадратных метров расположены в Шильнебашском сельском поселении Тукаевского района Татарстана.

Первый участок площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 16:39:121001:226 оценен в 40 666 рублей. Второй участок площадью 166 кв.м с кадастровым номером 16:39:121004:219 имеет стоимость 301 517 рублей.

Решение суда предусматривает выплату компенсации «Татнефти». Компания в случае положительного решения суда будет обязана предоставить банковские реквизиты для перечисления денежных средств в течение 10 дней после вступления решения в законную силу.

Ране «Реальное время» рассказывало, что в 2026—2028 годах траты на дорожные работы в Татарстане могут составить более 145 млрд рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Дмитрий Зайцев