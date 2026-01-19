Новости общества

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Безвизовый режим с Мьянмой вступит в силу с 27 января 2026 года

12:13, 19.01.2026

Соглашение предусматривает безвизовые посещения сроком до месяца при соблюдении условий

Безвизовый режим с Мьянмой вступит в силу с 27 января 2026 года
Фото: скриншот из видео «Гимн Мьянмы»

Соглашение между правительствами России и Мьянмы о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 27 января 2026 года. Документ подписан в октябре 2025 года в Минске. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно условиям соглашения, граждане обеих стран имеют право пересекать границу без предварительного оформления визы при условии, что цель визита носит туристический характер либо связана с кратковременными визитами частного характера.

Максимальное пребывание ограничено 30 днями при каждом отдельном посещении, а совокупный период нахождения в стране не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Эти условия распространяются также на граждан Мьянмы, приезжающих в Россию.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим в феврале — марте.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем