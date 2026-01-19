Безвизовый режим с Мьянмой вступит в силу с 27 января 2026 года

Соглашение предусматривает безвизовые посещения сроком до месяца при соблюдении условий

Соглашение между правительствами России и Мьянмы о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 27 января 2026 года. Документ подписан в октябре 2025 года в Минске. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно условиям соглашения, граждане обеих стран имеют право пересекать границу без предварительного оформления визы при условии, что цель визита носит туристический характер либо связана с кратковременными визитами частного характера.

Максимальное пребывание ограничено 30 днями при каждом отдельном посещении, а совокупный период нахождения в стране не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Эти условия распространяются также на граждан Мьянмы, приезжающих в Россию.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим в феврале — марте.

Ариана Ранцева