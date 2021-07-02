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В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

14:22, 02.07.2021
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа.

Предложения о добровольном техосмотре легковых автомобилей МВД подготовило в июне этого года. Инициатива ведомства не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

АвтоБизнесТранспорт
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