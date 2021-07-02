В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа.
Предложения о добровольном техосмотре легковых автомобилей МВД подготовило в июне этого года. Инициатива ведомства не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.
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