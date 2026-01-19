Количество зафиксированных на АСКЗА превышений в Татарстане с 2024 года снизилось в 6 раз

Фото: Людмила Губаева

Количество зафиксированных на АСКЗА превышений выбросов в воздух в Татарстане с 2024 года снизилось в 6 раз. Об этом сообщил глава Минэкологии республики Азат Зиганшин на итоговой коллегии по работе министерства за 2025 год. Согласно данным министерства, число зафиксированных превышений снизилось с 1 660 случаев в 2024 году до 263 в 2025-м.



— Такие результаты — это часть большой долгосрочной тенденции, — подчеркнул Зиганшин.

Статистические данные за последние 30 лет показывают: при трехкратном росте валового регионального продукта (в сопоставимых ценах) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 25,5%, а объем загрязненных сточных вод уменьшился на 68%.

Всего в республике, согласно представленным данным, функционирует 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Наталья Жирнова