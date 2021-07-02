Источник: гендиректор казанского «Электроприбора» сидит в камере с похитителем бриллиантов с «Казанской ярмарки»

Фото: Ирина Плотникова (архив)

По данным источника «Реального времени», гендиректор казанского «Электроприбора» Павел Шацких, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, содержится в следственном изоляторе в Казани в одной камере с похитителем бриллиантов с «Казанской ярмарки» — колумбийцем Алехандро Валеро.

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил обвиняемого гендиректора казанского «Электроприбора» в СИЗО до 8 августа. Со слов Павла Шацких, обвинение в мошенничестве стало для него тяжелым испытанием, но строится оно «в большей степени на предположениях, а не на доказанных фактах». Подробнее — в материале «Реального времени».



Напомним, его сокамерника Валеро в 2018-м объявили в розыск по делу о краже бриллиантов и сапфиров на 160 млн рублей, а в этом году экстрадировали из Аргентины. После первого же продления ареста иностранец выдал место, где зарыл «клад».