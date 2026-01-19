Генпрокуратура России признала деятельность Vigo Law Firm нежелательной
Организация направила в МУС так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине
Генпрокуратура России признала деятельность французской организации Vigo Law Firm нежелательной.
— Vigo была юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу» (уже признана нежелательной). В интересах своего доверителя организация направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине, — говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что после изучения одного из них МУС выдал заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ.
Соучредители Vigo голословно обвиняют нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей, выступают за конфискацию в пользу Киева «замороженных» российских активов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в пять раз выросло число закрытых объектов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».