Генпрокуратура России признала деятельность Vigo Law Firm нежелательной

Организация направила в МУС так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России признала деятельность французской организации Vigo Law Firm нежелательной.

— Vigo была юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу» (уже признана нежелательной). В интересах своего доверителя организация направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине, — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что после изучения одного из них МУС выдал заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ.

Соучредители Vigo голословно обвиняют нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей, выступают за конфискацию в пользу Киева «замороженных» российских активов.



Никита Егоров