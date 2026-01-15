«Прожиточный минимум — это начальная точка. А что с ним дальше делать?»

Он составляет 44,2% от медианной зарплаты, но эксперты предложили ориентир в 50—60%

Фото: Артем Дергунов

С 1 января 2026 года размер прожиточного минимума в Татарстане составляет 16 тыс. рублей — это один из самых скромных показателей среди регионов России. При этом величину ПМ рассчитывают, отталкиваясь от уровня медианной зарплаты. О том, на что влияет размер «минималки», почему он отличается в зависимости от региона и почему это не так важно, — в материале «Реального времени».

В Татарстане размер прожиточного минимума оказался одним из самых низких среди регионов России

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Татарстане установлен на уровне 16 098 рублей. Причем эта сумма стала одной из самых низких по сравнению с другими регионами России. Меньше, чем в республике, «минималка» установлена только в Липецкой и Тамбовской областях (в обоих регионах — 15 719 рублей), а также в Белгородской, Пензенской и Саратовской областях (во всех трех — 15 909 рублей).

В свою очередь, в Чукотском автономном округе этот показатель составляет 49 431 рубль, в Камчатском крае — 33 333 рубля, в Магаданской области — 32 954 рубля, а в Ненецком автономном округе — 31 060 рублей. В Москве тем временем «минималка» равняется 25 342 рублям.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что под прожиточным минимумом подразумевают наименьшую общую стоимость продуктов, товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания жизни и здоровья. Иными словами, на сумму ниже этого показателя гражданин не сможет закрыть базовые потребности. Причем правительство определяет размер ПМ на следующий год до 1 июля.

В дальнейшем размер прожиточного минимума власти учитывают для представления об уровне жизни в стране и регионах, определения размера пособий, стипендий и различных соцвыплат населению, для обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ), грамотного проведения социальной политики, а также формирования бюджетов страны и регионов с учетом средств на соцвыплаты.

Прожиточный минимум считают исходя из медианного уровня доходов населения

Раньше прожиточный минимум рассчитывался исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, куда входили ряд продуктов и товаров первой необходимости. Однако сейчас размер «минималки» считают, отталкиваясь от медианного уровня доходов населения, объяснила «Реальному времени» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



— Что такое медианный уровень? Это когда 10% самых высоких и 10% самых низких по доходам категории исключаются. И вот то, что получается в среднем, — это как раз и есть минимальный прожиточный минимум. Он делится по категориям: прожиточный минимум для трудоспособного населения, для пенсионеров, для детей и прожиточный минимум человека в целом, — рассказала изданию парламентарий.

Она добавила, что размер медианной зарплаты с учетом стоимости жизни в каждом регионе отличается, поэтому и величина прожиточного минимума у каждого субъекта страны своя.

— В районах Крайнего Севера, например, с учетом региональных коэффициентов стоимости жизни он выше, чем федеральный. В Москве стоимость жизни тоже выше, чем в Татарстане, по объективным причинам: здесь стоимость работы, товаров и услуг, конечно, растет, с учетом того, что это столичный регион, — отметила Бессараб.

Депутат также напомнила, что в случае если прожиточный минимум пенсионера ниже, чем федеральный, то доплата до уровня федерального прожиточного минимума будет произведена из федерального бюджета, а вот если в регионе размер прожиточного минимума выше федерального, то власти доплачивают до федерального уровня самостоятельно из регионального бюджета.

Важен не размер прожиточного минимума, а дальнейшие действия

Считается, что расчет прожиточного минимума от медианной зарплаты является наиболее компромиссным и справедливым методом, чем, например, от среднего уровня дохода населения. К тому же данная методика подсчетов — международная, сообщил «Реальному времени» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.



— Уровень медианного значения — это все-таки тот самый ориентир, от которого можно отталкиваться. Если бы прожиточный минимум считали, к примеру, от средней зарплаты, то тогда мы получим очень большие искажения, — сказал изданию эксперт.

По его мнению, менять систему расчетов прожиточного минимума не нужно, хотя, как и у любого статистического показателя, у этого формата расчета тоже есть нюансы.

— Один из них относится к доле прожиточного минимума от этой медианной зарплаты. С 2021 года в России прожиточный минимум на одного человека составляет 44,2% от данного заработка. Ну, можно говорить, что надо не 44%, а, допустим, 50%, а то и выше 60%, чтобы подтягивать, наоборот, нижние слои, ведь медианная зарплата — это показатель, при котором половина работников получает больше, а половина — меньше, — рассуждает в беседе с изданием аналитик.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также, по его словам, важен не столько размер прожиточного минимума, сколько дальнейшие действия по решению определенных вопросов.

— Прожиточный минимум — это же, так сказать, опорная точка, начальная. Вопрос не к самому этому показателю как к таковому, а какие выводы из него следуют и что с ним дальше делать, какие нужно действия предпринимать, куда стремиться? А что с ним дальше делать — это уже вопрос дискуссионный, и он зависит от благосостояния страны, от ее темпов роста, от эффективности, от истории с бюджетом и так далее, — резюмировал Беляев.