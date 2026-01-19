Зарегистрированная безработица в Казани сохраняется на рекордно низком уровне, но растет скрытая

Кадровый голод испытывают практически все отрасли, предупреждают власти

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане растет скрытая безработица

Уровень зарегистрированной безработицы в Казани сохраняется на историческом минимуме. Он равен 0,19% на протяжении нескольких месяцев, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин. По состоянию на начало января в Казани насчитывалось 1 289 официально зарегистрированных безработных.

Вместе с тем по Татарстану наблюдается «некоторый рост численности скрытой безработицы», признал Муллин. Речь идет о сотрудниках в режиме простоя, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения.

По Казани ситуация стабильная, заверил спикер. 180 работников трудятся в режиме неполной занятости на четырех предприятиях, 390 сотрудников находятся под риском увольнения в 65 компаниях. Этот показатель составляет лишь 8% от республиканского уровня.



Основной объем скрытой безработицы приходится на производственную сферу разных направлений. Главные причины ее роста — сокращение объемов производства и снижение уровня продаж.



Для соискателей открыто 11,7 тыс. вакансий

На сегодня для соискателей открыто 11,7 тыс. вакансий, рассказал директор Центра занятости. Больше всего предложений — в строительстве, производстве, образовании и науке, торговле, транспорте и логистике, гостинично-ресторанном бизнесе, здравоохранении и социальной сфере. В этих сферах соискателям предлагают в среднем порядка 80 тыс. рублей в месяц.

Данные были обнародованы на совещании. Реальное время / realnoevremya.ru

За 2025 год в кадровый центр города обратились более 9 тыс. человек, работу нашли порядка 6 тыс. горожан. Средний срок трудоустройства сократился с четырех месяцев до трех.

— Наибольший показатель трудоустройства отмечается в сферах услуг, образования и науки, здравоохранения, производстве, торговле, транспорте и логистике, деятельности гостиниц и общепита, — поделился спикер.



777 соискателям с инвалидностью нашли работу

В Казани проживает более 18 тыс. трудоспособных граждан с инвалидностью, из них работающих — 6,9 тыс. В соответствии с дорожной картой в прошлом году планировалось трудоустроить 725 таких соискателей. Показатель удалось немного перевыполнить — работу получили 777 человек.

Эффективным инструментом остается квотирование рабочих мест, говорит Муллин.

— По данным Социального фонда России, в Казани зарегистрировано более 1,5 тыс. работодателей с численностью персонала от 35 человек, которые должны установить и выполнить квоты для приема инвалидов. 900 предприятий выполнили квоты, трудоустроив более 5,5 тыс. человек, — сообщил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается участников СВО, в реестре состоит 794 человека. Трудоустроены 564 из них.

Ситуация на рынке труда нелегкая, резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин. Одна из причин нехватки молодых специалистов — демографическая яма 1990-х годов.

— Кадровый голод испытывают практически все отрасли. Не являются исключением и наши городские учреждения и предприятия, особенно когда речь идет о молодых начинающих специалистах, — заявил он.



Галия Гарифуллина