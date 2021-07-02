Черчесов о вратарях сборной на Евро: «Дюпин и Шунин провели великолепный сезон»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил непопадание вратаря «Зенита» Андрея Лунева в заявку на чемпионат Европы — 2020 по футболу. Решающим для рулевого национальной команды стало великолепное выступление других голкиперов по ходу сезона в РПЛ.

«Лунев до сих пор не имеет клуба, и я бы не хотел, чтобы мой футболист после тренировок был на телефоне и решал какие-то вещи. Дюпин и Шунин провели великолепный сезон. Зачем нам рисковать?» — сказал Черчесов.

Андрей Лунев. Фото: rfs.ru

Также он отметил, что не взял Маринато Гильерме на Евро-2020 из-за нескольких провальных матчей голкипера в РПЛ и в играх за сборную в Лиге наций.



«Мы же должны себе задавать вопросы — нам нужен вратарь, который будет выручать. Мы понимали, что Шунин на сегодняшний день лучше. Нам же с бельгийцами опять играть — на том же стадионе, где Гильерме пропустил 4 от Бельгии и 6 от «Зенита». Парень он хороший, решение было принимать сложно. Но его надо было принять», — отметил тренер.

Напомним, ранее Черчесов отказался покидать пост главного тренера сборной, несмотря на провальное выступление на Евро-2020. Он считает, что не может оставить свою должность пока не пообщается с непосредственным руководителем, коим считает главу РФС Александра Дюкова.