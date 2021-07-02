В частном доме в Татарстане случился взрыв газа
В частном двухквартирном доме, расположенном в селе Старые Карамалы Муслюмовского района Татарстана, произошел взрыв газа.
Пострадал 48-летний мужчина — у него обожжено больше половины площади тела, его доставили в БСМП Набережных Челнов.
В доме взорвался баллон газа на 50 литров. Квартира, где находился баллон, сильно повреждена: обрушилась кровля, в трещинах стены и окна, сообщает Mash Iptash.
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