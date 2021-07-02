Новости происшествий

17:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В частном доме в Татарстане случился взрыв газа

16:19, 02.07.2021
В частном доме в Татарстане случился взрыв газа
Фото: МЧС по РТ

В частном двухквартирном доме, расположенном в селе Старые Карамалы Муслюмовского района Татарстана, произошел взрыв газа.

Пострадал 48-летний мужчина — у него обожжено больше половины площади тела, его доставили в БСМП Набережных Челнов.

Фото: МЧС по РТ

В доме взорвался баллон газа на 50 литров. Квартира, где находился баллон, сильно повреждена: обрушилась кровля, в трещинах стены и окна, сообщает Mash Iptash.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также