В Татарстане в пять раз выросло число закрытых объектов — Роспотребнадзор

Основная причина, по которой ведомство останавливало работу, — нарушение СанПиНа и игнорирование персоналом медосмотров

По итогам 2025 года Роспотребнадзор Татарстана приостановил деятельность 94 объектов, из которых 72 относятся к категории общественного питания. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства по региону Марина Патяшина.

— Если посмотреть на 2024-й, то тогда деятельность пищевых объектов была приостановлена всего у 19. Поэтому в этой части мы имеем достаточно серьезные надзорные показатели, — заявила Патяшина.

По ее словам, основная причина ужесточения контроля связана с получением новых полномочий по проверке пищевых объектов. При проведении инспекций специалисты выявляли серьезные нарушения, которые становились основанием для обращения в суд с требованием о временном закрытии предприятий.

Как отмечает Патяшина, среди выявленных нарушений чаще других выявлялись несоблюдение поточности производства, отсутствие необходимых производственных помещений, реализация просроченной продукции, отсутствие медицинских осмотров у персонала, продажа продуктов без документов о качестве и безопасности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений.

Патяшина отдельно остановилась на том, что все проверки проводятся только после согласования с прокуратурой. Исключением являются случаи, когда при мониторинге продукции выявляются признаки угрозы здоровью граждан. При этом малый и средний бизнес, не подлежащий плановому контролю, часто допускает серьезные нарушения из-за отсутствия систематического надзора.

— Самые большие показатели нестандартной продукции по микробиологическим показателям — это готовая продукция — салаты, роллы, суши, — уточняет глава Роспотребнадзора.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что оборот рынка общественного питания Татарстана за неполный 2025 год составил почти 88 млрд рублей, превысив показатели всего предыдущего года, но рестораторы готовятся «снять розовые очки» в 2026-м.

Дмитрий Зайцев