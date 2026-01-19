Авиакомпании увеличат парк самолетов путем реставрации старых моделей

Девять Ту-204-214 снова поднимутся в воздух в ближайшие годы

«Ростех» объявил о планах восстановить девять устаревших самолетов типа Ту-204-214 для эксплуатации в гражданских перевозках, пишут «Известия».

Программа направлена на поддержание необходимого уровня флота авиакомпаний в условиях возможного снижения количества рейсов. Уже десять самолетов возвращены в строй, включая модели Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96. По данным корпорации, средний возраст всех реставрируемых машин составляет около 30 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что КАЗ сможет выпускать 20 единиц Ту-214 с 2028 года.



Ариана Ранцева