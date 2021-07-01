Песков указал на необходимость жестких мер при вспышке COVID-19 в России

Вспышка заболеваемости COVID-19 в Москве и России диктует необходимость введения жестких мер. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Он объяснил это тем, что здоровье россиян — абсолютный приоритет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России выявили 23 543 новых случая COVID-19. Это максимальное значение с 17 января. За сутки коронавирус унес жизни 672 россиян, в стране третий день подряд фиксируется антирекорд по суточным смертям от инфекции.

Вчера Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации, в которых указывалось, что «экстренная» вакцинация россиян от коронавируса продлится до формирования в стране коллективного иммунитета. Под «экстренной» вакцинацией подразумевается ревакцинация людей, сделавших прививку полгода назад, или тех, кто переболел COVID-19 полгода назад.



Татьяна Леухина