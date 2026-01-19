Потребление алкоголя в Татарстане оказалось выше общероссийского

В год один татарстанец выпивает почти 9 литров чистого спирта

Фото: Мария Зверева

Согласно данным Минздрава России, полученным в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», в среднем один житель Татарстана в год выпивает 8,77 литра чистого спирта. Это выше среднероссийского уровня по расчетному потреблению алкоголя.

Средний показатель по стране оказался ниже. В целом по России расчетное потребление составило 8,06 литра чистого спирта на человека. Таким образом, уровень в Татарстане превысил общероссийский примерно на 9%. В расчетах не учитывались данные по Запорожской и Херсонской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.

Методика оценки основана не только на официальных продажах алкоголя. Она также учитывает медицинскую статистику, включая данные о случаях смертности и заболеваемости, связанных с употреблением алкоголя. Итоговый показатель отражает среднегодовое потребление на душу населения и выражается в литрах 100% спирта.

Самым низким уровень потребления алкоголя оказался в Чечне. Там расчетный показатель составил всего 0,1 литра спирта. В число регионов с минимальными значениями также вошли Ингушетия (0,63), Дагестан (0,92), Кабардино-Балкария (2,12) и Карачаево-Черкесия (2,67).

На противоположном конце списка оказался Ненецкий автономный округ. Там среднедушевое потребление алкоголя достигло 19,13 литра чистого спирта в год. Также в число регионов с самым высоким потреблением вошли Еврейская автономная область (14,77), Чукотский автономный округ (14,13), Карелия (11,71) и Сахалинская область (11,52).

Артем Гафаров