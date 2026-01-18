Большунов подтвердил статус звезды, Степанова «прогуливает», а Татарстан пожинает плоды

В казанском поселке Мирном завершился этап Кубка России по лыжным гонкам

Фото: Артем Дергунов

В казанском поселке Мирном закончился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Нынешние соревнования — вынужденно — прошли в менее звездном составе, чем в прошлом году. В связи с участием в международных стартах отсутствовали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, в декрете находится Наталья Терентьева. Анастасия Фалеева заболела, а Сергей Устюгов усиленно готовится к чемпионату России, избегая выступлений. За всех должны были «отдуваться» Вероника Степанова и Александр Большунов, однако успешно выступить получилось только у последнего. Репортаж с места событий — в материале «Реального времени».

Гостинице — быть

Начнем с лыжных инсайдов. В среду, после предстартовой пресс-конференции, обсуждались две насущные темы. Всех волновало, построят ли гостиницу в Мирном для лыжников и довольны ли в Татарстане звездами, подписанными в татарстанскую сборную в прошлом году. Относительно первого вопроса еще на брифинге было заявлено, что строительство перенесли на неопределенный срок. Однако планы изменились. На днях в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном побывал Рустам Минниханов. По итогам встречи раис республики дал отмашку для выделения земли под строительство гостиницы.

— Позавчера здесь побывал Рустам Нургалиевич Минниханов и, увидев уровень организации, принял решение выделить земельный участок для строительства гостиницы. Также для сборной Татарстана будет закуплен передвижной сервис-центр, что станет большим преимуществом для наших лыжников, — передает слова главы Федерации лыжных гонок Татарстана (ФЛГРТ) Ильшата Фардиева корреспондент «Реального времени».

Строительство гостиницы финализирует процесс превращения Казани в лучшее место для проведения лыжных соревнований в России. Но республиканские власти не намерены останавливаться на этом. По данным «Реального времени», в ближайшее время комплекс в Мирном доработают для биатлонистов. Для обсуждения деталей в столицу республики в конце января прибудет глава Федерации биатлона России Виктор Майгуров. Уже в этом сезоне Татарстан примет первенство страны по биатлону, а в следующем году планируют подать заявку на проведение этапа Кубка России. Так что гостиница должна стать серьезным подспорьем сразу для двух татарстанских федераций, представляющих популярные виды спорта.

Большунов и Степанова

Относительно второй темы разговоры активизировались из-за скрытного приезда в Казань Александра Большунова. Продолжились пересуды, когда Вероника Степанова объявила войну пишущим журналистам после четвертого места в первой гонке на этапе и вовсе покинула соревнования. Такие инциденты сильно бьют по репутации татарстанской федерации. Татарстан потратил значительные средства на приглашение звезд, а они провоцируют скандал за скандалом.

Только вот в реальности ситуация другая. Большунов и Степанова позволили местной федерации сделать качественный рывок в развитии. В республике любят звездных спортсменов: заполняют стадионы, активнее отдают детей в спортивные секции и начинают следить за любимчиками. Вот и сегодня Большунов в ожидании награждения признался Фардиеву, что его удивляет, насколько сильно казанские болельщики его любят.

Сан Саныч не подкачал и на трассе. Трехкратный олимпийский чемпион выиграл две из трех гонок на этапе в Казани. Победа в скиатлоне выдалась убедительной — он финишировал в гордом одиночестве, с отрывом в 20 секунд. Не повезло только в спринте, но вряд ли лыжник был расстроен этим поражением.



А Степанова встретилась перед отъездом с Миннихановым. Встреча получилась полезной для всех сторон. Именно из таких незаметных мелочей складывается общая картина. По информации «Реального времени», в федерации считают сотрудничество со звездами успешным и рассчитывают продолжить работу в этом направлении.

Девушки остались без медалей

На этапе Кубка России в Казани немного подкачала женская сборная Татарстана. За три гонки татарстанские лыжницы не завоевали ни одной медали. Степанова заняла лишь четвертое место в «разделке», а чемпионка страны Лидия Горбунова все ходила вокруг пьедестала, но так и не смогла добраться до заветной тройки.

После скиатлона все ринулись за комментарием к Фардиеву. Но глава лыжной федерации Татарстана был непреклонен: отсутствие медалей — не провал.

— Выступлением девушек мы очень довольны. Сейчас конкуренция у нас высокая, другие просто оказались сильнее, — сказал Фардиев.

Причины такого безмедального выступления были уважительные. Ведущая лыжница Дарья Непряева уехала защищать честь страны на международных стартах. Лидер сборной России, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, выступающая на внутренних гонках за Татарстан, во второй раз ушла в декрет. А лучший спринтер страны Анастасия Фалеева не смогла приехать в Мирный из-за болезни.

Впрочем, для победы в общем командном зачете по итогам сезона важнее попадание в топ-30. За этим показателем тщательно следят в татарстанской сборной, а не только за медалями.

Нейтральный статус

Конечно же, в Мирном было много разговоров про возвращение наших лыжников на международную арену. Во время скиатлона на финишном створе аккредитованные лица следили сразу за двумя гонками — за финишем Большунова и результатом Коростелева на этапе Кубка мира в Оберхофе. Савелий и Дарья Непряева остаются пока единственными из российских лыжников, получивших нейтральный статус для выступления на Кубке мира.

Другим пока приходят отказы. Сергей Ардашев, Сергей Волков, Алина Пеклецова, Иван Горбунов — список пополняется каждый день. Ждут ответа Евгения Крупицкая и остальные. А вот глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена — больше нейтральный статус никто не получит.

— Кто мог, уже получили нейтральный статус. Больше никто не получит, — четко закрыла тему Вяльбе.

При этом ранее, после женской гонки, некоторую надежду болельщикам дал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Заслуженный ветеран в разговоре с журналистами выдал «базу» — Большунову могут дать wild card для участия на Олимпиаде.

— Сейчас уточню у Елены Вяльбе, занимаются ли в федерации этим вопросом, но у Александра Большунова должна быть возможность выступить на Олимпиаде в качестве действующего олимпийского чемпиона. Олимпийский комитет обычно приглашает чемпионов на Игры. Думаю, с визами в итоге решат проблему. Тем более Олимпиада пройдет в Италии, там к нам лояльнее относятся, — сказал Зимятов.

У Вяльбе уточнил и журналист «Реального времени». Такой возможности у Большунова нет и не было. Подобные приглашения выдаются лишь на чемпионатах мира, и только тем, кто является чемпионом мира. На Олимпийские игры именные квоты не выдаются.

Так что нынешний сезон российские лыжники закончат на внутренних соревнованиях. Полноценное возвращение на мировую арену начнется лишь спустя полгода, когда основная масса пройдет необходимое количество допинг-контролей за рубежом.

