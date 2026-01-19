В Татарстане похолодает до -35 градусов на этой неделе

Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут на 13—15 градусов ниже нормы

Фото: Динар Фатыхов

В предстоящие двое суток, 20 и 21 января, в республике пройдет небольшой снег, а температуры воздуха составят ночью -7... -13 градусов, но днем повысятся до -4... -10 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В четверг, 22 января, в Татарстане вырастет атмосферное давление, осадки прекратятся, но усилятся морозы: температуры воздуха в ночные и утренние часы понизятся до -15... -20 градусов, на севере и востоке республики местами похолодает до -25 градусов, а днем ожидается не выше -13... -18 градусов.

В конце недели и в выходные дни, 23—25 января, в регионе установится очень холодная малооблачная погода. Так, 23 января ночью и утром столбики термометров опустятся до -25... -30 градусов, в низких местах до -33 градусов, а днем температура составит -19... -24 градуса. В субботу и воскресенье, 24—25 января, ночью и утром ожидается -30... -35 градусов, днем также от -19 до -24 градусов. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут на 13—15 градусов ниже нормы.

Никита Егоров