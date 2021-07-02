СК возбудил дело о доведении до самоубийства мэра Коломны
Следственные органы возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства главы Коломны Дениса Лебедева, сообщил представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ возбуждено с целью проведения полного комплекса следственных действий и для того, чтобы разобраться в причинах. Место осматривают криминалисты и следователи, на место также выехал замруководителя областного ГСУ Игорь Дойников.
Источник ТАСС сообщил, что самоубийство мэра могло быть связано с личностными трудностями, в профессиональной деятельности у него сложностей не наблюдалось, его считали хорошим руководителем. Проблемы в личной жизни рассматриваются как наиболее вероятная причина суицида.
Тело Лебедева обнаружили в его квартире в пятницу утром. Источники утверждают, что в последние несколько дней политик выпивал.
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