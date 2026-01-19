Росгвардия за 2025 год задержала в Татарстане 26 человек по подозрению в терроризме и экстремизме

Еще почти 3 тысячи граждан были задержаны за административные правонарушения

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году сотрудники подразделения Росгвардии в Татарстане выполнили свыше 2 000 служебно-боевых задач, в результате которых было задержано 352 подозреваемых в преступлениях, включая 26 человек по подозрению в экстремистских и террористических деяниях. Еще почти 3 тысячи граждан были задержаны за административные правонарушения. Эти данные озвучили на коллегии Управления Росгвардии по республике.



По информации Росгвардии, вневедомственная охрана выявила 258 преступлений, в том числе 182 — на охраняемых объектах, и задержала 20 находящихся в федеральном розыске граждан. За год не было допущено ни одной кражи с охраняемых объектов, при этом мобильными нарядами отработано около 52 000 выездов.

Служба по охране общественного порядка также показала результативность: военнослужащими полка было задержано 14 подозреваемых в совершении преступлений и более 320 человек привлечено к административной ответственности.

Наталья Жирнова