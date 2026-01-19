В России появилась «Столица закатов» — ею стал Нижний Новгород

Власти Нижнего Новгорода продолжат развивать свои уникальные символы

Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия». Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО «Центр 800», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «100% настоящая Россия» является общим туристическим брендом города. Бренд раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлены богатства природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется наша страна.

— «Столица закатов» — это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям. Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня «Столица закатов» — это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города, — добавил губернатор в посте.

Никитин заверил, что власти Нижнего Новгорода продолжат развивать свои уникальные символы, чтобы «открыть Нижегородскую область для тысяч людей», кто любит и ценит «100% настоящую Россию».

Ранее сообщалось, что ЦБ изобразил Дворец земледельцев в Казани на новой купюре в 1 тыс. рублей.

Никита Егоров