Бастрыкин потребовал отчета по делу о травме ребенка в Татарстане
Девочка получила тяжелые травмы на детской площадке из-за неисправности оборудования
Александр Бастрыкин распорядился доложить руководству центрального аппарата Следственного комитета России по уголовному делу в связи с обращением матери пострадавшего ребенка из пгт Камское Устье, сообщает Информационный центр СК России.
Девятилетняя девочка получила серьезные увечья в результате падения с неисправного игрового оборудования в августе предыдущего года.
По факту возбуждено уголовное дело, однако виновные лица пока не установлены. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее «Реальное время» писало, что доклад о расследовании гибели детей в Менделеевске представят в центральный аппарат СК.
