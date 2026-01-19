Новости общества

Бастрыкин потребовал отчета по делу о травме ребенка в Татарстане

13:24, 19.01.2026

Девочка получила тяжелые травмы на детской площадке из-за неисправности оборудования

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Александр Бастрыкин распорядился доложить руководству центрального аппарата Следственного комитета России по уголовному делу в связи с обращением матери пострадавшего ребенка из пгт Камское Устье, сообщает Информационный центр СК России.

Девятилетняя девочка получила серьезные увечья в результате падения с неисправного игрового оборудования в августе предыдущего года.

По факту возбуждено уголовное дело, однако виновные лица пока не установлены. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее «Реальное время» писало, что доклад о расследовании гибели детей в Менделеевске представят в центральный аппарат СК.

Ариана Ранцева

