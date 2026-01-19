Депутаты от ЛДПР предложили сделать парковки бесплатными для автомобилей многодетных семей

Льготы будут действовать в отношении одного авто, зарегистрированного на члена многодетной семьи

Фото: Мария Зверева

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР совместно с группой сенаторов под руководством лидера партии Леонида Слуцкого разработали проект федерального закона, согласно которому планируется предоставление бесплатной парковки для транспортных средств, зарегистрированных на многодетные семьи. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно предложению, льгота будет распространяться на одно транспортное средство, зарегистрированное на родителя многодетной семьи. Авторы проекта подчеркнули необходимость введения единой нормы льготного пользования платными городскими парковками на федеральном уровне, поскольку в настоящее время такая мера применяется лишь в отдельных субъектах федерации, включая Москву и Санкт-Петербург.

По мнению инициаторов законопроекта, реализация этой меры позволит существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных семей и обеспечить равные права в сфере оплаты стоянки на всей территории России.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ариана Ранцева