Арестованный с подачи ФСБ гендиректор «Электроприбора» находится в СИЗО Казани

Как стало известно «Реальному времени», подозреваемый экс-депутат Казгордумы и глава ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павел Шацких не покидал пределов Татарстана. Разлетевшаяся в СМИ информация о его водворении в СИЗО Москвы не соответствует действительности.



Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в УФСБ по РТ возбудили 8 июня. В конце рабочей недели Шацких был задержан и в субботу, 12 июня, доставлен для избрания меры пресечения в Вахитовский райсуд Казани уже в качестве обвиняемого. Фабулу дела источники «Реального времени» пока не раскрывают.

На заседании следователи ФСБ просили заключить фигуранта под стражу до 8 августа. Представитель прокуратуры ходатайство поддержал. Суд постановил — отправить «генерала» оборонного предприятия в СИЗО Казани.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, защита уже обжаловала арест Павла Шацких.