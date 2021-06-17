Арестованный с подачи ФСБ гендиректор «Электроприбора» находится в СИЗО Казани
Как стало известно «Реальному времени», подозреваемый экс-депутат Казгордумы и глава ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павел Шацких не покидал пределов Татарстана. Разлетевшаяся в СМИ информация о его водворении в СИЗО Москвы не соответствует действительности.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в УФСБ по РТ возбудили 8 июня. В конце рабочей недели Шацких был задержан и в субботу, 12 июня, доставлен для избрания меры пресечения в Вахитовский райсуд Казани уже в качестве обвиняемого. Фабулу дела источники «Реального времени» пока не раскрывают.
На заседании следователи ФСБ просили заключить фигуранта под стражу до 8 августа. Представитель прокуратуры ходатайство поддержал. Суд постановил — отправить «генерала» оборонного предприятия в СИЗО Казани.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, защита уже обжаловала арест Павла Шацких.
Справка
Шацких Павел Александрович
Родился 28 ноября 1974 года в городе Киров.
Образование
1998 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
Трудовая деятельность
1994—2004 гг. — экономист, главный экономист на предприятиях Казани;
2004—2006 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника управления экономики ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
2006—2007 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО Казанский завод «Электроприбор»;
C 2007 — генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор».
С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской думы.
Награды и звания: Медаль «В память 1000-летия Казани»; Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан; лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники; лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» по итогам 2013 года; действительный член «Кадрового резерва — профессиональной команды страны».
Женат, воспитывает сына.
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