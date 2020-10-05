Слуцкий Леонид Викторович
Общая информация
Родился 4 мая 1971 года в Волгограде.
Трудовая деятельность
Карьера игрока:
1989–1990 гг. — «Звезда» Городище.
Карьера тренера:
2000-2001 гг. — «Олимпия» Волгоград.
2002–2003, 2003-2004 гг. — «Уралан-Д» Элиста.
2004–2005 гг. — «Москва-Д» (Москва).
2005–2007 гг. — «Москва» Москва.
2007–2009 гг. — «Крылья Советов» Самара.
2009-2016 гг. — ЦСКА Москва.
С августа 2015 г. — Cборная России.
2016-2017 гг. — «Халл Сити» (Англия).
2018-2019 гг. — «Витесс» (Нидерланды).
19 декабря 2019 г. — «Рубин».
Награды и звания
Чемпион России (2013, 2014), серебряный призер Чемпионата России (2010, 2015), бронзовый призер Чемпионата России (2012), обладатель Кубка России (2011, 2013), обладатель Суперкубка России (2013, 2014).
Лучший тренер года по версии РФС (2012/13, 2013/14).
Заслуженный тренер России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 05.10.2020