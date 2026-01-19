Новости экономики

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Цены на продукты снизились в начале 2026 года

12:51, 19.01.2026

Под влиянием благоприятных факторов стоимость продуктовой корзины уменьшилась

Цены на продукты снизились в начале 2026 года
Фото: Мария Зверева

Свежие данные Росстата за вторую неделю января 2026 года демонстрируют снижение цен на ряд продуктов питания. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года зафиксированы позитивные изменения, особенно в сегменте популярных повседневных товаров, пишет АКРА.

Среди продуктов, значительно подешевевших в январе 2026 года, выделяются сливочное масло, куриные яйца и огурцы. Наибольшее падение зафиксировано именно по этим позициям. Всего же уменьшение стоимости отмечено по 15 видам продукции, включая овощи, фрукты, мясо и зерновые культуры.

Ранее «Реальное время» писало, что чай в Татарстане подорожал до 1 211 рублей, водка — до 846.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть557.1
  • Нижнекамскнефтехим79.55
  • Казаньоргсинтез66.7
  • КАМАЗ84.6
  • Нижнекамскшина39.75
  • Таттелеком0.616

Спецпроекты

Рекомендуем