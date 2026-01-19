Цены на продукты снизились в начале 2026 года

Под влиянием благоприятных факторов стоимость продуктовой корзины уменьшилась

Фото: Мария Зверева

Свежие данные Росстата за вторую неделю января 2026 года демонстрируют снижение цен на ряд продуктов питания. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года зафиксированы позитивные изменения, особенно в сегменте популярных повседневных товаров, пишет АКРА.

Среди продуктов, значительно подешевевших в январе 2026 года, выделяются сливочное масло, куриные яйца и огурцы. Наибольшее падение зафиксировано именно по этим позициям. Всего же уменьшение стоимости отмечено по 15 видам продукции, включая овощи, фрукты, мясо и зерновые культуры.

Ранее «Реальное время» писало, что чай в Татарстане подорожал до 1 211 рублей, водка — до 846.



Ариана Ранцева