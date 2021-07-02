Последствия ливня в Казани: переход затопило, трактор, спасающий переход, провалился
На остановке «Океан» в Казани, где сегодня после утреннего ливня полностью заполнился водой подземный переход, под асфальт провалился трактор коммунальных служб, которые приехали устранять последствия потопа.
На борьбу с забитыми ливневками вышли казанцы с лопатами. Так на улице Четаева ливневку прочистил местный житель. В процессе на месте были выловлены десятки автомобильных номеров.
Согласно информации корреспондентов «Реального времени», особенно плохая ситуация наблюдается на улицах Амирхана, Мусина, в парке Победы. Весь прошлый год в Казани промывали ливневки. Проблемы могут быть не столько из-за заторов, сколько из-за неправильных уклонов. С этой проблемой боролись в 2017 году, переделывали участки ливневок на перекрестках с улицей Чистопольской.
Потерянные номера сегодня вылавливали в самых разных концах Казани.
Ливень не привел к затоплению на Горьковском шоссе, но серьезно размыл обочину. Сегодня утром там обнаружили провал обочины. Сейчас рабочие уже устранили провал, движение на участке восстановлено.
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