За зарплату Сергея Юшко спросят с бывшего ректора КХТИ?

Следком готовит допрос осужденного Германа Дьяконова, его отец уже допрошен

Фото: Ирина Плотникова

Новые ВИП-фигуранты могут появиться в деле ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. По данным источников «Реального времени», у Следкома и оперативников ФСБ имеются вопросы еще к двум бывшим руководителям вуза — Сергею и Герману Дьяконовым. Первый уже допрошен — пока в качестве свидетеля, допрос второго намечен на завтрашний день в СИЗО Казани. Эту информацию в части допросов сегодня обнародовали на заседании Советского райсуда Казани при продлении домашнего ареста Юшко, обвиняемому в подлоге и хищении вузовской зарплаты на 8 млн рублей.

Ущерб по делу ректора может сократиться



Обвиняемый и отстраненный от работы ректор появился в здании суда почти за полчаса до начала заседания. В сопровождении сотрудника ФСИН, который бдительно охранял своего подопечного от прицела фотокамер и приветствий журналистов. Впрочем, желания прокомментировать свою позицию не проявлял и сам Сергей Юшко. Даже в зале суда его речь была предельно краткой: «С обвинением не согласен. С домашним арестом — согласен».

На заседание Юшко прибыл в деловом костюме и галстуке и с невидимым для посторонних девайсом — электронным браслетом на ноге. Вторую часть этого устройства — мобильный передатчик, с помощью которого сигнал с браслета получают инспекторы ФСИН, прятать не стал.

Старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану полковник юстиции Вадим Максимов просил Советский райсуд сохранить фигуранту домашний арест еще на месяц. «Юшко обвиняется в том, что одновременно занимал должности в ИПТ «Идея» и в КНИТУ-КХТИ. При этом функций в вузе не выполнял и получил из бюджета не менее 7 млн рублей», — сообщил следователь. В постановлении фигурирует сумма в 7 млн 935 тысяч рублей и период предполагаемого преступления: 2004—2017 годы.

Вторую часть этого устройства — мобильный передатчик — Юшко прятать не стал

Максимов напомнил — по зарплатному эпизоду ректору еще в апреле предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Таковым силовики считают зарплатные ведомости с недостоверными данными о работе Юшко в качестве завкафедрой инженерной и компьютерной графики и декана факультета информационных технологий КХТИ в период руководства технопарком «Идея».

Кроме того, в отношении Юшко и неустановленных должностных лиц возбуждено еще одно дело об афере с проведением семинаров для КНИТУ силами технопарка с завышением объемов оказанных услуг и обналичиванием средств. Предполагаемый ущерб первоначально оценивался в 15 млн рублей. Однако не исключено, что его размер уменьшится — следствию необходимо оценить, какая часть списанного на семинары была потрачена по назначению.

По данному эпизоду в мае задерживали проректора по инновационной деятельности КФУ Дмитрия Пашина. Тогда суд отказался отправлять в СИЗО либо под домашний арест данного подозреваемого. Обвинение Пашину и Юшко за семинары не предъявляли.

Защиту ректора на заседании осуществлял адвокат Олег Шемаев

Адвокат — следователю: «Допросили ли вы бывших ректоров Дьяконовых?»

Защиту ректора на заседании осуществлял адвокат Олег Шемаев. Его московский коллега Александр Погодин в этот раз в Казань не приехал. После оглашения ходатайства Шемаев спросил следователя — выполнены ли те действия, необходимостью которых Максимов обосновывал прошлое продление меры пресечения: «Допросили ли вы бывших ректоров КНИТУ Германа Сергеевича Дьяконова и Сергея Германовича Дьяконова? Предъявили ли обвинение Пашину?»

Следователь ответил утвердительно: Дьяконов-старший допрошен на прошлой неделе, допрос Дьяконова-младшего назначен на завтра, на 9 утра, в помещении СИЗО с участием его адвоката Мидхата Курманова. Напомним, в СИЗО Герман Дьяконов попал по приговору Вахитовского райсуда Казани, который признал бывшего ректора виновным в хищении у вуза 42,6 млн рублей и наказал 7 годами колонии. Вину Дьяконов не признавал, приговор оспаривает.

Из оглашенных в суде доказательств причастности Юшко к преступлению упоминались показания дважды осужденного проректора КХТИ Ильдара Абдуллина и бывшего кандидата в ректоры вуза Валерия Аляева. Протокол допроса Сергея Дьяконова, возглавлявшего вуз в 1988—2007 годах и позднее работавшего советником ректора, следователь к ходатайству не прикладывал. Так что какие показания дает этот свидетель, судить сложно. Сам Сергей Германович комментировать этот вопрос не стал.

Герман Дьяконов возглавлял «отцовский» вуз десять лет — с 2007 по 2017-й. Именно на период его руководства приходятся оба эпизода расследуемого дела, по которому привлекают Сергея Юшко и Дмитрия Пашина. Причем, как уверяют источники «Реального времени», действующий ректор не мог не знать о «совместительстве» на условиях полной занятости своего подчиненного — завкафедрой и декана. А потому не исключают, что на финише следствия и Дьяконову-младшему могут вменить состав преступления, к примеру, должностного. Возможность такого сценария косвенно подтверждает и допрос ВИП-свидетеля с участием его адвоката.



Судья сохранил для обвиняемого возможность двухчасовых прогулок каждый день утром и вечером, а также телефонных звонков родителям в Беларусь

У арестованного арестовали дом и две иномарки

Председательствующего судью Сергея Жиляева интересовало — чем подтверждается причастность арестованного к преступлению? Представитель Следкома ссылался на большое количество допросов действующих и бывших сотрудников КНИТУ, а также зарплатные ведомости Юшко в технопарке и вузе. Дал понять, что в данный момент следствие сосредоточилось на установлении всех деталей с эпизодом по «обнальным» семинарам.



Отметим, что ранее адвокат проректора КФУ Пашина Тамара Харина отмечала, что у защиты имеется четкое обоснование расходования тех самых 15 млн рублей. Причем речь шла не о семинарах, а о реализации проекта по созданию пульсационной установки для интенсификации добычи нефти.

Адвокат Юшко сегодня не стал комментировать позицию своего клиента по тем самым деньгам и семинарам. «Обвинение в этой части не предъявлено. Пока говорить не о чем», — объяснил Олег Шемаев. А в части предъявленного пояснил — признаваться ректору не в чем.

— Следствие идет своим чередом и необязательно закончится составлением обвинительного заключения, — говорит адвокат Шемаев. — Закон предусматривает и другие варианты — на что мы надеемся... На мой взгляд, это абсурдная, невозможная ситуация — 14 лет человек занимает ключевые посты, требует деньги за работу, и чтобы никто на это внимания не обратил... Это же нонсенс!..

Против продления домашнего ареста защитник не возражал. Представитель прокуратуры Советского района Дмитрий Зайцев просил удовлетворить ходатайство. Такое решение и вынес судья Сергей Жиляев, сохранив для обвиняемого возможность двухчасовых прогулок каждый день утром и вечером, а также телефонных звонков родителям в Беларусь.

Ранее суд наложил арест на имущество обвиняемого Сергея Юшко — автомобили BMW, Volkswagen Touareg, земельный участок и дом.