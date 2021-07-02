Песков: введение локдауна сейчас не обсуждается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна в стране в настоящий момент не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не хочет локдауна», — сказал он и отметил, что россиянам следует привиться от коронавируса, чтобы вопрос о необходимости локдауна не поднимался и впредь.

Фото: realnoevremya.ru

До этого Песков выразил мнение, что вспышка заболеваемости COVID-19 в Москве и России диктует необходимость введения жестких мер. Он объяснил это тем, что здоровье россиян — абсолютный приоритет.

Маргарита Головатенко